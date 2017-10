Hein Vanhaezebrouck is na sensationele reeks van 27 op 30 duidelijk: "Club Brugge is de grote favoriet voor de titel"

De achterstand van de Belgische landskampioen op de vicekampioen bedraagt momenteel 9 punten. En dus wil Anderlecht die match aangrijpen om dichterbij te sluipen.

"Als je 27 op 30 haalt, is dat niet goed, maar fantastisch", is Vanhaezebrouck onder de indruk in Het Nieuwsblad. "Wij staan negen punten achter. Die worden gehalveerd, dat weet ik, maar in de twee wedstrijden die wij nog tegen hen moeten spelen voor de halvering ligt de druk bij ons."

"Die mogen we al zeker niet verliezen, anders wordt de kloof heel groot. Club is sowieso de grote favoriet voor de titel", aldus de Anderlecht-coach.