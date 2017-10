Na vier jaar landt PSG weer in het Astridpark: "Het verschil is immens, dat team was subtop"

Het scheelt niet veel, op 22 oktober 2013 verpletterde PSG Anderlecht met forfaitcijfers, met onder meer vier goals van Zlatan Ibrahimovic. Het leverde de Zweed toen een staande ovatie op. Als Neymar dat gezien heeft, is hij momenteel misschien wel jaloers en wil hij dat kunstje ook eens herhalen.

Maar het huidige PSG is niet enkel Neymar. "Het PSG van vier jaar geleden was Europese subtop. Iedereen vond toen dat Real Madrid, Barcelona, Bayern... nog een maatje te groot waren. Maar wie denkt er nu nog dat Real en Barça te groot zijn voor hen? Ze zijn nu een potentiële Champions League-eindwinnaar, daar is iedereen het over eens."

Meunier

Vanhaezebrouck leek - niet gespeeld - onder de indruk. "Tja, wat wil je ook als je hun kern bekijkt. Op elke positie hebben ze keuze tussen twee evenwaardige spelers. Als je ziet dat Meunier niet altijd speelt... Iemand die wij in België beschouwen als een heel sterke speler."