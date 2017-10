Hij verloor nog kansloos tegen de Rode Duivels op het EK, nu wordt hij bedankt voor bewezen diensten

Nadat het land zich plaatste voor het EK in Frankrijk kon het dat niet doen voor het WK in Rusland. De Hongaren speelden in groep B slechts een figurantenrol in de dominantie van Zwitserland en Portugal en eindigden met 13 punten. Zwitserland en Portugal telden beiden 27 punten.

Het voetbal dat het land op de mat bracht, was bij momenten niet om aan te zien. Onder meer tegen dwergstaat Andorra verloor het. De Duitser Bern Storck wordt nu bedankt voor bewezen diensten. Op het EK 2016 schopten de Hongaren het nog tot de achtste finales. Daarin bleken de Rode Duivels veel te sterk. 4-0 werd het toen.