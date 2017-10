Liverpool-icoon toont zich grote fan van doelman: "Niet Courtois maar hij is de beste ter wereld"

Wanneer we het hebben over een van de beste doelmannen ter wereld, is de naam Thibaut Courtois nooit veraf. De Chelsea-keeper moet volgens ex-Liverpoolverdediger Jamie Carragher het onderspit delven tegen Premier League-collega David De Gea.

"Voor mij is hij de beste doelman ter wereld en niet Courtois. Schmeichel is nog altijd de beste doelman die we ooit in Engeland gehad hebben, maar daarna komt De Gea. We hebben enkele geweldenaren gehad zoals David Seaman en Petr Cech, maar de Spaanse doelman van Manchester United is net zo goed", aldus de oud-verdediger aan Sky Sports.