Jonathan Legear speelde nog geen volledige match voor STVV, maar... "Als er één speler op en top prof is, is hij het wél"

Zeven wedstrijden (waarvan vier als basisspeler), één goal en twee assists. Dat is tot dusver het bilan van de 30-jarige Legear bij Sint- Truiden. Zaterdag stond de vleugelaanvaller, net als tegen KRC Genk overigens, 68 minuten tussen de lijnen. Het langst tot nog toe.

"Jona is iemand die zich altijd voor de volle 100 procent geeft, en op 60 minuten de afstand loopt van iemand die 90 minuten op het veld staat", legt coach Jonas De Roeck uit. "Zijn wissel tegen Lokeren was bovendien een tactische zet. Omdat we de greep op de match verloren."

Als coach is het een droom om met iemand als Legear te werken

In 2,5 jaar bij Standard speelde Legear nauwelijks. Toch schort er volgens De Roeck niets aan de fysieke paraatheid van de ex-Rode Duivel. "Velen hebben natuurlijk een beeld van Legear door zijn verleden. Maar als ik er één professionele speler moet uitpikken, is hij het wel."

"Jona leeft op en top voor zijn vak. Als coach is het een droom om met zo iemand te werken. Ook omwille van de manier waarop hij met zijn teammaats omgaat. In principe is hij dus zeker klaar voor een volledige wedstrijd."