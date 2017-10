De Pauw en Derijck duidelijk na 0 op 6: "Ons spel verloren door te veel focus op het negatieve"

"We mogen niet te veel focussen op het negatieve", had Nill De Pauw een duidelijke mening. "We hebben nu 0 op 6, maar er komen snel opnieuw wedstrijden aan, met Europa en een midweekwedstrijd."

"En dus mogen we niet gaan twijfelen. Ik denk dat we ons spel een beetje verloren, doordat we te veel hebben gefocust op wat mis ging. De efficiëntie, daar werd veel over gesproken. We moeten daar misschien niet meer te veel aan denken."

"Het is uiteindelijk maar 1 wedstrijd. We deden nog tactische aanpassingen om het beter vast te zetten, maar kregen toch nog een doelpunt tegen op die manier. We zullen de rug snel moeten rechten en dan kunnen we weer verder."

Timothy Derijck vulde aan: "Neen, nul op zes tegen Lokeren en Antwerp hadden we misschien niet verwacht. Maar er komen nog veel wedstrijden aan, we moeten het nu opnieuw oppikken en leren uit de nederlagen."