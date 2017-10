Levende keeperlegende heeft Courtois heel hoog zitten: "Niet veel keepers doen dat"

Peter Schmeichel was eind jaren 90 een absolute topkeeper. Hij staat vooral bekend om zijn glorieperiode bij Manchester United, maar speelde ook nog voor onder andere Sporting Lissabon, Aston Villa en Manchester City. In een interview met SkySports neemt hij drie van 's werelds beste doelmannen onder de loep. Thibault Courtois is naast David De Gea en Manuel Neuer er daar één van, volgens de Deen.

Schmeichel is danig onder de indruk van onze landgenoot: "Ik vind Courtois een ongelooflijke keeper. Hij is groot, maakt veel saves en bepaalt echt de manier waarop Chelsea speelt".