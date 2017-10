Denier over slaagkansen ex-Genkie: "Niet die stap zo snel verwacht" en "Elke minuut die hij meepikt is een plus"

Het was verrassend dat Atalanta zonder verpinken de hoge afkoopsom van 6 miljoen euro neertelde - Pierre Denier Deel deze quote:

Over zijn slaagkansen

Op de vraag of Castagne de kwaliteiten heeft om een basisplaats af te dwingen bij de Nerazzurri, is Denier duidelijk: "Timothy heeft een enorm loopvermogen en kan dus in de 3-4-3 opstelling die Gasperini graag hanteert perfect uit de voeten als rechterflank. Hij heeft daar trouwens ook al de linkerflank eens bekleed. Ook in een 4-4-2, waar hij een iets verdedigende rol moet opnemen, zie ik Timothy in staat zich in de ploeg te spelen. Zijn grote voordeel is dat hij in verschillende systemen kan spelen."

Over het WK 2018

Een stekje veroveren bij de 23-koppige selectie van Roberto Martinez voor het WK in Rusland wordt aartsmoeilijk, dat weet ook Denier: "Er is natuurlijk een moordende concurrentie bij de Rode Duivels. De kwaliteit van de selectie is enorm. Hij moet blijven werken voor zijn plaatsje en wie weet... Elke minuut die hij dit seizoen kan meepikken bij Atalanta is een plus voor hem. De Rode Duivels zouden voor hem een doelstelling moeten zijn voor de volgende jaren, maar daarvoor zal hij wel eerst een basisspeler bij zijn club moeten worden."