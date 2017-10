Ronaldinho vol lof over ex-ploegmaat: "We zagen allemaal dat hij de beste speler ter wereld zou worden"

In gesprek met TV3 prijst de Braziliaan met de grote glimlach de kwaliteiten van de Argentijn. "We zagen allemaal dat hij de beste speler ter wereld zou worden. De vooruitgang die hij boekte bij Barcelona is ongelooflijk. Dat maakt me heel blij", aldus het ene dribbelwonder over de andere.

Ronaldinho kwam ook nog terug op het gerucht dat hij in 2008 bij Barcelona vertrok vanwege de komst van Pep Guardiola. Ik heb geen probleem met Guardiola. Ik kan prima overweg met hem. Ik was degene die besloot om destijds te vertrekken."