Aanvoerder Pocognoli neemt het op voor zijn coach: "Sa Pinto heeft het soort spel dat gemaakt is voor Standard"

Sébastien Pocognoli maakte gisterenavond zijn optreden in La Tribune. Daarin bleek dat hij als kapitein het verlengstuk is van de visie van zijn coach: "Hij heeft een soort spel dat gemaakt is voor Standard. We moeten zo snel mogelijk naar voren en de tegenstander onder druk zetten, maar zulke principes vergen tijd."

Sa Pinto

Hij is natuurlijk als geen ander op de hoogte van wat er zich allemaal afspeelt in de kleedkamer van de Rouches. De aanvoerder meent dat alle neuzen nog steeds in dezelfde richting staan: "Heel de groep staat achter de coach, die heel eerlijk is tegen ons. Er is geen enkele reden om hem niet te volgen."