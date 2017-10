Svilar zit in hetzelfde schuitje als Musonda Jr.: "Ik deed destijds met hem hetzelfde, want als ze de kloten niet hebben om zelf te bellen..."

Ondanks herhaaldelijke pogingen van U19-coach Gert Verheyen, reageerde Svilar nooit op de oproepen. (Dat leest u HIER) De oefenmeester geeft dus liever kansen aan jeugdinternationals die zich altijd beschikbaar stellen voor de nationale ploeg.

"Die jongens laat ik niet vallen voor spelers die misschien meer getalenteerd zijn, maar à la carte hun matchen kiezen. Ondertussen hebben we twee stages achter de rug en hebben we op zaken gewerkt. Wel: die jongens laat ik niet meer vallen", geeft Verheyen aan in Het Nieuwsblad.

Niet geschikt om prof te worden

"Ik heb dat ook aan Filip De Wilde gezegd (keeperstrainer bij de U21, red.): Jullie mogen hem gerust oproepen maar ik doe het niet meer. Met Charly Musonda heb ik destijds hetzelfde gedaan. Ik wil die jongens hun carrière niet breken, hè. Nog zoiets, en dat zeg ik ook in algemene termen: spelers wiens vader altijd in de plaats belt en niet zelf de kloten heeft om zijn trainer te bellen, is niet geschikt om prof te worden."

De combinatie tussen Charly Musonda en de nationale ploeg was tot nog toe eveneens niet geslaagd. De youngster van Chelsea ontbrak de jongste interlandbreaks bij de beloften.