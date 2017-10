Union-coach begreep niet waarom cruciale pion niet startte bij Lierse: "Hij is de beste nummer 10 van deze reeks"

De 25-jarige Laurent viel aan de pauze in en scoorde na een één-twee met Aurélien Joachim prachtige wijze de 3-1. Ook nadien bleef de invaller de gevaarlijkste Lierenaar.

"Ik begrijp niet waarom hij niet aan de match begon", gaf ook Union-coach Marc Grosjean zijn oordeel over de sterke helft van Laurent. "Hij is de beste nummer 10 van de reeks. Als hij aan de aftrap had gestaan, hadden we een andere match gezien."

Door de 3-2-nederlaag blijft Lierse op de voorlaatste plaats staan. Geel-zwart pakte tot dusver 8 op 33.