Anderlecht kent pech, dit wordt waarschijnlijk de opstelling tegen PSG

Spajic ging maandag iets te wild te keer na zijn enkelblessure. "Ik zag hem een tackle doen en ik wist direct dat het niet goed zat", aldus Vanhaezebrouck. "Maar hij had niet onmiddellijk een reactie, wel 's avonds. Toen is de enkel beginnen opzwellen. Hij probeerde vanochtend nog, maar het was al snel duidelijk dat het niet ging."

Voor Spajic een enorme teleurstelling, want hij wou de match absoluut spelen. Daardoor grijpt Vanhaezebrouck waarschijnlijk terug naar een verdediging met Dendoncker, Kara en Deschacht, bijgestaan door Obradovic en Appiah. Die laatste twee zullen in principe de hele flank voor hun rekening moeten nemen, maar afwachten of ze zo ver geraken.

Gerkens naar de bank

Door de basisplaats voor Obradovic mag Onyekuru wel in steun van Teodorczyk gaan spelen, samen met Hanni. Kums en Trebel staan dan voor de defensie, Gerkens verhuist naar de bank.

Vermoedelijke opstelling: Boeckx, Appiah, Dendoncker, Kara, Deschacht, Obradovic, Kums, Trebel, Onyekuru, Hanni, Teodorczyk