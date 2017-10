Mannaert had Rode Duivel al een tijdje op de radar staan: "Contacten tussen Meunier en Zulte-Waregem"

door Manuel Gonzalez



Foto: © Photonews

Thomas Meunier komt met de sterren van PSG morgenavond op bezoek in het Astridpark. De Rode Duivel kent een opmerkelijke evolutie. Vincent Mannaert, de man die hem naar eerste klasse loodste, had het talent van de rechtsachter reeds in zijn periode bij Zulte-Waregem opgemerkt.