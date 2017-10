Lovren wijst Lukaku met de vinger: "Eerlijk gezegd denk ik dat hij het met opzet deed"

Romelu Lukaku raakte de Kroatische verdediger onder zijn linkeroog na een duel vlak voor het einde van de eerste helft. Volgens Lovren deed 'Big Rom' het met voorbedachte rade: "Ik voerde een tackle uit, voelde dat hij boven mij was, maar dat hij ook opzij had kunnen gaan", vertelde hij op de persconferentie voor de Champions Leaguematch Maribor-Liverpool. "Eerlijk gezegd denk ik dat hij het met opzet deed. Het was op mijn gezicht. Als het zomaar gebeurde, zou je je verontschuldigen achteraf. Ik zag dat hij nerveus was tijdens de match, dus misschien is dat de reden."

Geen sanctie

De Football Association (FA) zag het anders en beslistte geen verdere actie te ondernemen en de Belgische spits dus niet te vervolgen. Lovren legt zich neer bij de beslissing: "Het gebeurde op het veld en het is voorbij. Ik kan het niet veranderen. Dit is niet mijn beslissing. Ik kan niet zeggen dat ik teleurgesteld ben, het is wat het is. Dit hoort bij het voetbal."