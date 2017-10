Eindelijk! Rode Duivel krijgt nog eens zijn kans in de basis bij Monaco

door Maarten Cattaert



Youri Tielemans start in de basis met Monaco tegen Beşiktaş

Foto: © photonews

Wil het nog een rol van betekenis spelen in de Champions League, kan AS Monaco maar beter winnen tegen Beşiktaş. Trainer Leonardo Jardim doet nog eens beroep op ex-Anderlechtspeler Youri Tielemans. Hij start in de basis.