Kompany, Tielemans, Lukaku, Dendoncker... Anderlecht-fans richting PSG: "Wij kopen de beste spelers niet, wij creëren ze zelf"

Diepe spits Cavani wordt geflankeerd door Neymar en Mbappé. En dan kan coach Emery als het nodig is nog Di Maria inbrengen. Kortom, de weelde is groot bij de club uit de lichtstad.

PSG is natuurlijk niet altijd die grootmacht geweest. Sinds de overname door Qatar Sports Investments in 2011 begon de club talloze miljoenen aan transfers uit te geven. Met zijn 222 miljoen euro werd Neymar veruit de duurste voetballer op aarde.

De waardeverhoudingen tussen PSG en Anderlecht liggen vér uiteen, maar de paars-witte supporters laten dat niet aan hun hart komen. "Wij kopen de beste spelers niet, wij creëren ze zelf", luidt het op de sociale media. Kompany, Lukaku, Tielemans en Dendoncker zijn maar enkele Anderlecht-producten die al furore maakten in Europa of dat nog zullen doen.

Hi @PSG_inside,



We don't buy the best players for these crazy amounts of money.



Here, at Anderlecht, WE CREATE THEM OURSELVES! 👿#ANDpsg pic.twitter.com/BY3jKaAlVT