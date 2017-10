Benito Raman gooit niet met modder naar AA Gent of Standard: "De laatste twee jaar heb ik zelf verkloot"

Zowel vorig seizoen bij Standard als in het post-titeljaar bij Gent, waarin hij ook werd uitgeleend aan STVV, kon de 22-jarige Raman zich maar zelden laten zien.

"Was men bij Gent strenger geweest, dan was ik misschien vroeger vertrokken", vertelt een openhartige Raman in Sport/Voetbalmagazine over zijn periode bij de Buffalo's. "Ik zat er perfect. Ik mocht doen wat ik wilde. Maar de prestaties waren wel goed. Bij de jeugd werd nergens wat van gezegd, omdat ze wisten: hij speelt zijn wedstrijden en scoort toch."

Job die hem niet boeide

"Ik ben blij met hoe het is gelopen. Ik ga nu niet zeggen: dit is allemaal de schuld van Gent... De laatste twee jaar heb ik zelf verkloot. Ik ging naar de club zoals ik naar mijn werk ging. Werk dat me niet boeide. Nu ben ik veel meer bezig met mijn job", aldus Raman die al twee keer scoorde voor Düsseldorf.