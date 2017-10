CL-overzicht: Svilar doet iets heel vreemds en Hazard opnieuw de grote held (en wat deden Juve en Barca?)

Groep A

Benfica - Manchester United, dat was het duel tussen Mile Svilar, die zijn debuut maakte op het kampioenenbal, en Romelu Lukaku. Marouane Fellaini is nog steeds geblesseerd bij de Engelse topclub. Rashford zorgde voor het enige doelpunt, Svilar kwam een paar keer erg goed tussen maar had boter aan het hoofd bij de tegengoal.

#BENMUN Haha what is the keeper doing 😂 pic.twitter.com/AJkUJwMAKq — J A V Ø I (@Javoii99) October 18, 2017

Xhaka besliste CSKA Moskou - Basel in het voordeel van de bezoekers, waardoor de Zwitsers met 6 punten een goede zaak doen richting volgende ronde.

Groep B

In de groep van Anderlecht mocht Boyata in de basis beginnen bij Bayern München. Een heerlijke avond werd het niet voor de jonge Belg, want Müller, Kimmich en Hummels zorgden voor een 3-0 overwinning voor de Duitsers.

Groep C

Courtois en Hazard aan de ene kant, Nainggolan aan de andere kant. Chelsea - AS Roma was een duel der giganten, met ook een erg boeiend scoreverloop. Hazard maakte er twee, Dzeko ook. En het werd uiteindelijk 3-3.

⚽️ | Here is Hazard’s goal vs Roma to extend Chelsea’s lead. pic.twitter.com/IibZrk2oFs — ㅤㅤHS (@HazardSource) October 18, 2017

Beide teams blijven wel in de top-2 van de groep en zagen Atlético Madrid in Qarabag niet verder dan 0-0 komen. Carrasco begon in de basis en werd een dik kwartier voor tijd gewisseld.

Groep D

Juventus heeft een erg belangrijke driepunter beet in de Champions League. In eigen huis vergat het bijna te winnen tegen Sporting Lissabon: 1-1 dankzij een owngoal en Pjanic. Tot Mandzukic de overwinning toch nog over de streep trok.

In een erg regenachtig Barcelona won de thuisploeg al bij al makkelijk van Belgenlegioen Olympiakos. Piqué pakte voor rust twee keer geel, maar zelfs met tien konden Messi en Digne voor 3-0 zorgen. Nikolaou milderde nog in de absolute slotfase.