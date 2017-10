Blauw-zwart heeft geduld met Nederlandse huurling

De voorbije weken stond Clasie niet op het wedstrijdblad vanwege een blessure. Club zou nu aan de Nederlander hebben meegedeeld dat die zijn tijd moet nemen om helemaal in vorm te raken en rustig aan zijn herstel te werken. Blauw-zwart hoopt zo dat de middenvelder er na de jaarwisseling echt staat

De interne analyse bij Club luidt als volgt: "Clasie heeft zich iets te veel willen bewijzen in het begin door te lang door te trainen met een klein letsel. Dit in combinatie met de weerbots van lange tijd geen wedstrijden te spelen, heeft zijn herstel bemoeilijkt", staat te lezen in Sport/Voetbalmagazine.