11 op 30, maar Genk-spelers geloven er nog in: "Play-off 1 blijft het doel"

"De statistieken spreken niet in ons voordeel, dat is duidelijk", vertelt Clinton Mata in gesprek met Voetbalkrant. "Ons spel is niet slecht, het balbezit is voor ons, het ontbreekt ons enkel aan efficiëntie."

"Er is nog niets verloren. We moeten de juiste mentaliteit aan de dag blijven leggen. Ik geloof er nog in. Het is al vaker gebeurd dat een club die slecht aan de competitie begon toch nog play-off 1 haalde. Maar we moeten wel onmiddellijk de rug rechten."

"11 op 30 is natuurlijk veel te weinig", geeft ook Siebe Schrijvers toe. "Play-off 1 blijft het doel. De weg is nog lang en we moeten dringend punten pakken. We hebben nood aan een reeks van 3 of 4 overwinningen en dan maken we een sprong in het klassement."

Schrijvers wil het woord crisis liever vermijden. "Als we altijd zouden spelen zoals onze eerste helft in Eupen, dan mag je het een crisis noemen. Nu kunnen we enkel van een crisis spreken met betrekking tot de punten, maar niet op basis van ons spel."