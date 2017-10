Niemand staat te springen om bondscoach te worden van Oranje: "We zijn dan ook geen België"

Advocaat nam halverwege de WK-voorrondes het roer over van Danny Blind. Vier wedstrijden winnen bleek niet voldoende om zijn team naar het WK in Rusland te loodsen. Oranje eindigde op een teleurstellende derde plaats achter Frankrijk en Zweden.

"Het is nu aan de nieuwe bondscoach om te bouwen aan een elftal en dat wordt een moeilijke job. We zijn geen België, waar je kunt kiezen uit verschillende topspelers. We hebben goede spelers, maar daar moet je nog een team van kunnen maken. De tijd die we hebben nu, moet je dan wel goed invullen", zegt Advocaat.

De 70-jarige oefenmeester zijn contract loopt binnen anderhalve maand af. De KNVB is nu duchtig op zoek naar een opvolger. "Wie staat er nu te springen om mij op te volgen? Ik hoop een Nederlandse trainer, maar de interesse is niet ruim. De meesten liggen vast of hebben aangegeven niet te willen." Onder meer Louis Van Gaal en Frank De Boer weigerden.