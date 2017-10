Mertens legde het af tegen geniale De Bruyne: "Ik ben boos, ja"

“Ik heb helemaal geen idee wat er in het begin van de wedstrijd gebeurde”, aldus Mertens achteraf bij de Italiaanse rechtenhouder. “We speelden niet ons gekende voetbal. Nadien vonden we wel onze beste vorm terug en toonden we dat we hier ons ding konden doen."

Toch ging dat niet goed. "Ik ben boos, want ik miste een penalty. Ik weet dat ik beter kan en op dit niveau moet je zo’n kans tegen de netten knallen.”