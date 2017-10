Meunier knokte zich naar de bekendheid bij PSG, nu komt hij met opvallende anekdote

In Sport/Voetbalmagazine kwam Meunier met een opvallende anekdote over zijn begindagen bij PSG. "Ik zat in een taxi naast toenmalig technisch directeur Patrick Kluivert. Die had kort daarvoor mijn transfer geregeld, maar herkende mij zelfs niet meer. Hij vroeg mij wie ik was!"

"Weinigen geloofden dat ik zou slagen, zelfs mijn vrienden niet. Het niveau om naast vedetten als Verratti en Di Maria te spelen was te hoog gegrepen, zeiden ze dan. Ik stelde mij daar niet te veel vragen bij. Het zijn kansen die zich niet elke dag voordoen, dus dan moet je die ook grijpen."

Afwachten of de Rode Duivel vanavond aan de aftrap zal verschijnen tegen Anderlecht. De verdediger scoorde afgelopen weekend twee keer tegen Dijon, maar Dani Alves lijkt eerste keuze voor coach Unai Emery.

Volg Anderlecht - PSG live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.