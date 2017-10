Technische staf KV Oostende krijgt vorm, ex-trainer van Club Brugge en Beerschot is de voornaamste kandidaat

Custovic was onder Yves Vanderhaeghe namelijk zelf assisent-coach. En fysiektrainer Gino Caen verhuisde naar de equipe van Hein Vanhaezebrouck bij Anderlecht.

Een belangrijke kandidaat om hulptrainer te worden bij KV Oostende is Jan Van Winckel, aldus Het Laatste Nieuws. Van Winckel was in het verleden vijf jaar actief als assistent-trainer bij Club Brugge, waarna hij naar het toenmalige Beerschot verhuisde.

Momenteel ligt Van Winckel onder contract bij de voetbalbond van Saudi-Arabië, waardoor zijn komst geen makkelijke opgave wordt. Het land plaatste zich overigens voor het WK in Rusland.