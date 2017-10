Lokeren ontbindt contract aanvaller in onderling overleg en komt met korte mededeling

"Gary Martin verlaat Sporting Lokeren met onmiddellijke ingang. Dat zijn beide partijen zonet in onderling overleg overeengekomen", liet de club weten via de verschillende mediakanalen.

Gary Martin kwam in januari 2017 over van het Noorse Lillestrom SK maar kon zich nooit doorzetten bij Lokeren. In onderling overleg werd nu beslist het contract van de aanvaller op te zeggen. Martin kwam dit seizoen nog geen enkele minuut in actie voor de Waaslander. De Engelsman is nu een vrij speler.