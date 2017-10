City speelde bij momenten weergaloos: "Dan zie je Barcelona bezig"

Gert Verheyen vertelde aan Sporza onder de indruk te zijn wat de Engelse leider het eerste halfuur op de mat bracht. "Dat is totaalvoetbal. Iedereen is gefocust bezig met zijn taak en zijn positie. Dat is knap. Als je Manchester City het eerste halfuur ziet spelen, dan zie je Barcelona."

Dat is niet vanzelfsprekend, weet Verheyen. "Als de scherpte wat afneemt en er op mentaal en fysiek vlak vermoeidheid in het team kruipt, wordt het moeilijker. Dat zagen we ook in de tweede helft, die veel minder was in vergelijking met de eerste."

Voor Mertens, die gisteren minder was en een penalty miste, wordt het nu stilaan van moeten met zijn team Napoli. "Er waren twee momenten voor die strafschop dat hij toch iets te egoïstisch was. Het wordt nog moeilijk voor Napoli om deze groep te overleven. Ze moeten al drie punten goedmaken op Sjachtjor, dat gisteren won tegen Feyenoord."