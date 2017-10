"Anderlecht of Club Brugge? Ik zal nooit kunnen kiezen tussen die twee"

Partij kiezen tussen de twee rivaliserende topploegen, doet hij liever niet. "De Afrika Cup winnen steekt er met kop en schouders bovenuit, maar ik heb nog vele andere mooie herinneringen aan mijn trainerschap. Het kampioenschap met zowel Club Brugge als Anderlecht is daar één van", zegt de Belgische trainer in Sport/Voetbalmagazine.

"Zeker omdat het destijds nog niet evident was om van Anderlecht naar Club Brugge te trekken, of omgekeerd. Ik zal ook nooit kunnen kiezen tussen die twee. Met Anderlecht won ik als speler twee Europabekers, maar aan mijn tijd bij Club heb ik ook vele mooie herinneringen. Intussen woon ik ook al zo'n 34 jaar in West-Vlaanderen", aldus Broos.