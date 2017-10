Deze nieuwkomer in de Jupiler Pro League moest eigenlijk Meunier opvolgen bij Club

Tomecak, die momenteel bij KV Mechelen actief is, geeft dat toe in Gazet van Antwerpen. "De interesse was heel concreet. Meunier zou vertrekken (in 2015) en ik kon hem opvolgen."

Toch ging dat niet door. "Maar toen liep hij een knieblessure op, waardoor ik wist dat hij zou blijven en sowieso weer zou spelen van zodra hij fit was. Het was dus niet opportuun om naar Brugge te gaan", aldus Tomecak.