Van den Brom na Zlatan-show tegen Anderlecht: "Bedankt hé, klootzak"

De twee kenden elkaar nog van hun tijd bij Ajax. Reden genoeg voor Van den Brom om na de wedstrijd naar hem toe te stappen. "Ik ben hem een hand gaan geven en vertelde hem al lachend: "Bedankt hé, klootzak". "Hij was wat ongemakkelijk. Het scheelde niet veel of hij zei sorry tegen mij", vertelt de Nederlander aan Het Laatste Nieuws.

Ibrahimovic is ondertussen teamgenoot van Romelu Lukaku bij Manchester United. Bij PSG sterren in overvloed ondertussen om zijn rol van killer over te nemen vanavond. Laat ons hopen voor Anderlecht dat dat niet gebeurt.

Voor deze goal kreeg Ibrahimovic zelfs een open doekje van de Anderlecht-fans:

