Kevin De Bruyne overladen met lof in Engelse media

"Maurizio Sarri kon enkel toekijken hoe De Bruyne én de drie jongens voor hem zomaar doorheen zijn middenveld en defensie liepen. Zijn bal op Jesus was tot op de milimeter perfect", aldus The Guardian. "De Bruyne bleef City maar vooruitstuwen. Het leek wel alsof hij, overal waar hij ging, wat ruimte meenam, als een perfect groen tapijt."

Analist Ian Wright, bekend van Match of the Day, verwoordde het zo: "Hij steekt er met kop en schouders bovenuit. Hij is de man die City tot diep in de Champions League kan leiden. Kijk maar naar hoe zijn ploegmaats bij élke goal naar hem lopen."