🎥 Vreemd zicht: De Bruyne maakt ruzie met Silva én reageert (mét beelden)

Hij ging immers nog verhaal halen bij de vierde scheidsrechter, maar dat was niet naar de zin van kapitein David Silva. De Bruyne had immers al geel. Bekijk hieronder de discussie. Opgelet, het laden van de beelden kan enkele ogenblikken in beslag nemen.

De Bruyne just wanted his say on Silva's terrible decision to shave his head #letmetalk pic.twitter.com/jHLHbv3RLv — Football Rascal (@FootballRascal) October 17, 2017

“We hadden een kleine woordenwisseling”, aldus De Bruyne achteraf. “Dat gebeurt nu eenmaal, na een minuut was het alweer voorbij. Het is zoals thuis. Dan ruzie ik ook wel eens met mijn vrouw. Dat is nodig en soms is het nuttig om woorden te wisselen.”