Voor Degryse is er geen plaats voor sentiment: "Breng hem in zijn plaats vanavond"

"Voor deze wedstrijd zou ik Obradovic in de plaats van Deschacht in de ploeg brengen. De ervaring van Olivier kan een pluspunt zijn, maar mij gaat het er vooral om dat Anderlecht in balverlies met dubbele flanken speelt", zegt de analist tegen Het Laatste NIeuws.

Om de indrukwekkende aanvalslinie van PSG af te stoppen heb je dan meer aan Obradovic, denkt Degryse. Vanhaezebrouck kan in balbezit gerust drie mensen achterin houden en Onyekuru en Appiah zo hoog mogelijk schuiven, maar ik zou het onverstandig vinden om bij balverlies de centrale verdedigers aan hun lot over te laten. Dan zou ik Gerkens vragen wat meer naar rechts te schuiven."

