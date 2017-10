Olympiakos speelt Belg op wel érg vreemde plaats uit in bijzonder regenachtig Barcelona

Olympiakos kwam in Barcelona naar buiten in een 4-3-3, met Proto in doel, Gillet op het middenveld en Carcela op de flank.

Tot daar het logische nieuws. In de spits stond namelijk ene ... Vadis Odjidja. Hij moet dus voor de doelpunten zorgen tegen Barcelona.

Vorig jaar scoorde hij nog met Legia Warschau tegen Real Madrid, dus wie weet ... Gek is het in ieder geval wel.