Gerkens verbijt ontgoocheling: "Mooie leerervaring tegen Neymar, maar ..."

Wilden een vroege achterstand absoluut vermijden ...Deel deze quote:

"We wilden een vroege achterstand absoluut vermijden, maar in het voetbal heb je het ook niet altijd in de hand. We hebben ons wel laten zien en wilden de match zo lang mogelijk in de ploeg houden. Met vlagen hebben we dat kunnen doen."

"Ook in de tweede helft hadden we nog enkele goede momenten, maar tegen PSG kan je niet elk duel winnen en ook niet elk moment aan 100% spelen. Het is super om tegen Neymar & co te spelen, voor mij is dit een heel mooie leerervaring die ik kan meenemen naar de toekomst."