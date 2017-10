Politie-escorte en lijfwachten voor Neymar, maar deze Rode Duivel (niet Meunier!) wandelde gisteren doodleuk het hotel van PSG binnen

De spelers van PSG werden dinsdag op hun trajecten tussen de luchthaven, het hotel en het stadion van Anderlecht goed afgeschermd. Ook de fotografen die postvatten aan The Hotel in Brussel kregen weinig te zien. Groot was de verbazing dan ook toen ze plots een Rode Duivel zagen opdagen.

Hoewel hij een grote hoed op had, kon Marouane Fellaini zijn krullenbol niet voor de lens verbergen, meldt La Dernière Heure. De middenvelder verliet het luxueuze hotel net voordat de sterren van PSG hun opwachting maakten. Fellaini is momenteel geblesseerd en revalideert bij Lieven Maesschalck in Antwerpen.