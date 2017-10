Topaankoop AC Milan is voor velen de gebeten hond, maar niet voor iedereen : "Ik ben ervan overtuigd dat ze er nog veel plezier aan zullen beleven"

Michael Van Vaerenbergh mocht de wedstrijd voor Eleven Sports van commentaar voorzien. “Voetballend vond ik Milan sterker spelen dan Inter. De peptalk van Montella tijdens de rust (1-0 toen) moet iets hebben opgeleverd, want zijn team kwam totaal anders uit de kleedkamer."

"Mede door fantastisch voetbal kwamen ze tot twee maal toe verdiend op gelijke hoogte, maar telkens stootten ze op de dodelijke counters met Icardi. Al dient gezegd dat de rood-zwarte verdediging er wel heel slecht uit zag."

Onder meer de van Juventus overgekomen Bonucci speelde een erg ongelukkige wedstrijd. “Er zijn zelfs al supporters van Milan die zeggen dat Montella de ballen moet hebben om hem op de bank te zetten. Voor mij zijn er verzachtende omstandigheden omdat Milan met zoveel risico speelde."

“Bonucci was vaak de laatste en enige man die de counters probeerde af te stoppen. Hij verkeert inderdaad niet in topvorm, dat is zo, maar ik ben ervan overtuigd dat ze er nog plezier aan gaan beleven bij Milan. Om nu alles op hem te steken, dat vind ik wat overdreven.”

Van Vaerenbergh verwachtte voor aanvang van het seizoen dat Milan door hun sterke en gerichte aankopen mee ging doen voor de prijzen. "Tot nu toe is het allemaal nog niet top geweest. De automatismen zitten nog steeds niet 100% goed. Maar of je coach Montella daar als grote zondaar voor moet zien.. “

"Tegen Inter bewees Milan wel dat wanneer ze vol het gaspedaal induwen, ze het vele ploegen moeilijk kunnen maken. Dat neemt niet weg dat de Milan-supporters echt wel teleurgesteld mogen zijn over de beginfase van hun ploeg in de Serie A”, besluit Van Vaerenbergh.