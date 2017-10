Vanhaezebrouck dúrft en komt met deze elf aan de aftrap

door Manuel Gonzalez



Vanhaezebrouck heeft geen schrik van de sterren van PSG

Vanavond komt het grote PSG op bezoek in Anderlecht. Onder Weiler was paarswit nu al aan het twijfelen tussen zes of zeven verdedigers. Onder Vanhaezebrouck is dat even anders.