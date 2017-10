Lokeren maakt balans op: "Ambitie nog steeds top-8" & "Maes garantie op succes"

“We grepen terug naar Peter Maes omdat hij een garantie op succes is. Dat is ook zo gebleken. Al hebben we door deze trainerswissel toch wat tijd verloren. Peter had tijd nodig om de kwaliteiten van een aantal spelers in te schatten, maar groeit stilaan naar een typeploeg. Het team gaat zich de komende weken verder vormen", aldus de technisch directeur in Het Nieuwsblad.

Toch was er nog niet veel spektakel te zien op Daknam. “Die slechte start kruipt wel even in de kleren. De schrik zat er bij veel jongens toch wat in. Nadien lag de klemtoon iets meer op de organisatie. Kijk, ons doel is om snel een veilig gevoel te realiseren door punten te sprokkelen zodat iedereen opnieuw wat ontspannen kan voetballen."

De ambities zijn alvast duidelijk. "Met onze kwaliteiten moeten we altijd een plaats in de top acht ambiëren. Bovendien staan er heel wat ploegen bovenin die niemand had verwacht."