Ongelooflijke statistiek: zó slecht doen de Belgische ploegen het in Europa

door Manuel Gonzalez



17 wedstrijden zonder Belgische overwinning in Europa

Dat de Belgische ploegen niet aan hun beste seizoen in Europa bezig zijn, is het understatement van de dag. We moeten al heel ver terugkeren om nog eens een Belgische overwinning terug te vinden. De coëfficiënt is meer dan ooit in gevaar.