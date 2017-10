Licht aan het eind van de tunnel voor Rode Duivel

Gisteren kwam er al een filmpje aan de oppervlakte van een duchtig revaliderende Christian Benteke, nu had ook Roy Hodgson een update over de situatie van de Rode Duivel.

Hodgson, die enkele weken terug overnam van Frank De Boer en dit weekend de eerste driepunter haalde tegen Chelsea, was echter karig met details.

"Ik wil geen datum op zijn terugkeer plakken, maar hij voelt zich goed én ligt op schema", aldus de Engelsman op de persconferentie. Positief nieuws dus voor Benteke.

RH: I don't want to put a timeframe on Christian, but he's feeling very confident and is on schedule.#CPFC 🦅 pic.twitter.com/HwHDzRLdqB