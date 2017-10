Club Brugge denkt aan politiek die Antwerp al toepast: "Dat zit in Ivan Leko zijn achterhoofd"

Minpunt is wel de grote kern van Club. Een oplossing om iedereen wedstrijdfit te houden, zijn oefenduels inlassen zoals bijvoorbeeld Antwerp doet.

Intensiteit op training

"Dat zit in Ivan Leko zijn achterhoofd, maar zijn prioriteit is nu werken aan de machine", geeft Club-CEO Vincent Mannaert aan in Sport/Voetbalmagazine. "Daarom is de intensiteit op training belangrijk. Je hebt geen wedstrijdritme, maar je houdt wel iedereen scherp."

Veel roteren doet de Kroatische T1 voorlopig niet. "Om de week een wedstrijd: elke speler moet dat perfect kunnen", gaat Mannaert voort. "Ivan wil elke wedstrijd winnen en gaat voor die spelers van wie hij denkt dat hij met hen het meeste kans heeft. En de evidentie is: hoe fitter iedereen is, hoe meer automatismen."