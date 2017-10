Records, mijlpalen en het neusje van de zalm: de beste statistieken uit de heenmatchen van de Champions League

PSG was duidelijk van enkele klasses te hoog voor Anderlecht en dat toont zich ook in de cijfertjes. Met twaalf doelpunten beschikken de Parijzenaars over de beste aanval in de Champions League én met nog geen enkel tegendoelpunt ook over de beste defensie.

En dat is lang niet het enige:

PSG, Manchester United, Manchester City, Barcelona en Besiktas zijn de ploegen met een perfecte score.

Anderlecht, Feyenoord, Olympiakos en Benfica zijn de ploegen zonder punten.

De vijf Engelse deelnemers hebben nog geen enkele wedstrijd verloren.

Atlético Madrid, Borussia Dortmund en Monaco konden nog niet winnen.

Harry Kane en Cristiano Ronaldo zijn de topschutters met elk vijf rozen.

Besiktas-winger Ricardo Quaresma is de assistenkoning met drie stuks.

Barcelona heeft het meeste balbezit (64%)

Bayern München telt de meeste doelpogingen (23,4)

Manchester City en Barcelona beschikken over de beste passers (90%)

Sporting Lissabon is de agressiefste ploeg (11 kaarten)

Records en mijlpalen:

Mile Svilar (18 jaar, 1 maand) werd woensdag de jongste keeper ooit in de Champions League. Enkel zonde dat deze prestatie overschaduwd wordt door zijn blunder op het schot van Rashford.

Kylian Mbappé (18) is nu al de best scorende tiener ooit op het kampioenenbal met acht goals.

De 0-7 van Liverpool tegen Maribor was de gedeelde grootste uitzege ooit.

Lionel Messi telt 100 Europese doelpunten.

(Bron voor statistieken: WhoScored)