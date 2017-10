Wat een verschil de trainer kan maken: "Van ongewenst kind onder Weiler tot poulain van peetvader Hein"

"De spelers lijken bevrijd van het strakke Zwitserse keurslijf en lijken een lef- en vertrouwensinjectie gekregen te hebben", analyseert Tom Boudeweel voor Sporza. "De juiste trainer, vernieuwd vertrouwen van de supporters: met het voetbal van Hein heeft Anderlecht zijn DNA terug."

Ontplooiing

En daar kunnen bepaalde spelers alleen maar van profiteren. "Nu al is duidelijk dat Onyekuru helemaal zal ontbolsteren in het systeem van Hein. Everton mag zich in de handen wrijven", zegt hij.

Hetzelfde geldt voor Sven Kums, die met Weiler uit positie of in de tribune zat. "Kums trok de kar, en dat is niet opmerkelijk. Ook voor hem kan het contrast nauwelijks groter zijn: van ongewenst kind onder Weiler tot poulain van peetvader Hein. Ook hij straalt weer als in zijn glorietijd in de Arteveldestad."