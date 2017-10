Hazard maakt droom waar en stelt naam nieuwe voetbalclub voor

Het team uit Californië zal luisteren naar de naam San Diego 1904 FC. De ploeg zal in het voorjaar van 2018 voor het eerst aantreden in de North American Soccer League (NASL), een niveau lager dan de Amerikaanse eerste klasse, de Major League Soccer (MLS).

Maar waar staat die 1904 precies voor? Alvast niet naar het jaartal van oprichting. Het is een numerieke weergave van de letters S en D, letter 19 en 4 in het alfabet en de initialen van San Diego.

De sterspeler van Chelsea is opgetogen dat zijn droom in vervulling gaat. "Mijn vrienden en ik zijn vereerd. We kunnen niet wachten om van start te gaan en enkele wedstrijden te winnnen. Onder meer Demba Ba, Yohan Cabaye en Moussa Sow zijn de mede-eigenaars van San Diego 1904 FC.