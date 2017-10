Voormalig succescoach Sint-Truiden maakt de vergelijking op met promovendus Antwerp: "Dat zie je bij hen minder"

Guido Brepoels stond aan het roer bij de ploeg die na zes speeldagen bovenaan prijkte. “Wij hadden in eerste klasse nog heel wat spelers overgehouden die er vorig jaar ook waren. Dat zie je bij Antwerp nu minder. Niels Schouterden (toen 19 jaar) en Denis Odoi (toen 17 jaar) kende ik nog van vroeger en haalde ik er bij."

"We hadden spelers die spelen op het hoogste niveau nooit hadden meegemaakt en spelers die afgeschreven waren. Wagemakers en Mennes moesten weg bij Westerlo, Cantaluppi werd doorgestuurd in Zwitserland, Sidibe kwam nergens aan de bak.. In combinatie met al die jonge gastjes krijg je een goede mix van spelers die gretig zijn en willen spelen."

Als je in een goede flow zit, dan lukt ook echt alles

"Een ploeg als Antwerp stond in het begin van het seizoen zeker nog niet waar ze nu staan. Wij speelden ook op enthousiasme en alles viel goed aan onze kant. Als je in een goede flow zit, dan lukt ook echt alles. De supporters van Antwerp stuwen hun ploeg echt vooruit. Bij ons op Stayen was de sfeer ook fantastisch. Elke wedstrijd hadden we een vol huis."

In de maand november begonnen de ploegen ons te kennen. Dan hadden we ook een moeilijkere periode met zeven verliespartijen op rij. Die terugval had te maken dat we fysiek te diep waren gegaan. Daarop zijn we terug gaan bouwen en dan hebben we alsnog die schitterende vierde plaats kunnen bemachtigen", besluit Brepoels in gesprek met Voetbalkrant.com.