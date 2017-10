Vanhaezebrouck bekent: "Deze speler heeft me het meest verrast"

Vanhaezebrouck was wel niet over iedereen even tevreden. Dat liet hij in ieder geval doorschemeren. "Er zijn sommigen die op een heel hoog niveau gespeeld hebben tegen PSG, anderen haalden een voldoende", zei hij met een grijns op zijn gezicht. "Deze match heeft me in ieder geval veel geleerd voor de toekomst."

Er zullen er dus een paar een tandje moeten bijsteken, maar daar hoort alvast Pieter Gerkens niet bij. "Pieter heeft me echt verrast. Kums en Trebel kende ik al goed en ik wist wat ik er aan had. Pieter kende ik veel minder, maar hoe hij het allemaal oppikt. En wat voor een match hij tegen PSG speelde... Chapeau!"

En ook Adrien Trebel speelde een dijk van een wedstrijd. "Ik ben blij dat hij recht gebleven is in de tweede helft nadat Kums was uitgevallen. Hij heeft het heel goed gedaan."