Vanhaezebrouck analyseert en duidt grootste werkpunt van Anderlecht aan: "Ik heb veel geleerd: goeie en slechte dingen"

Vanhaezebrouck ergerde zich aan enkele zaken. "Maar vooral de efficiëntie. Die stap moeten we zetten. Eens je één keer efficiënt bent geweest, komt dat terug. Ik had voor de match al gezegd: ik denk dat we onze voet naast PSG zullen kunnen zetten, maar ik vrees ervoor dat we zullen kunnen winnen. Daar zijn we nog niet klaar voor."

Enkel een goeie eerste helft zal tegen Genk en Zulte Waregem niet volstaan om te winnenDeel deze quote: "Eerst moet je klaar zijn om ze te pakken, ze te willen afmaken. Dat moet je leren. Maar ik ben wel erg verheugd dat mijn spelers al zover gevorderd zijn dat ze willen voetballen. Maar ik waarschuw ook: een goeie eerste helft zal niet volstaan tegen Genk en Zulte Waregem om te winnen. Bij de rust tegen PSG hadden we zelfs voor moeten staan." Voor de match zei Vanhaezebrouck dat hij uit zulke matchen veel kan opsteken. "En ik heb veel geleerd: goeie en slechte dingen. Of ik dan ontevreden was over sommige spelers? Ik zal het zo zeggen: sommigen speelden op een heel hoog niveau, anderen waren voldoende."