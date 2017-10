🎥 José 'Andere trainers klagen over blessures, ik niet' Mourinho krijgt uitspraak als boemerang in het gezicht

"Ik klaag nooit over blessures, maar die andere coaches doen niet anders dan wenen", Mourinho was in vorm op de persconferentie. Alleen... let hij beter op met wat hij zegt.

De Donald Trump van het voetbal?

Er zijn zo'n dingen als opgenomen persconferenties. The Guardian had geen moeite om genoeg materiaal te vinden om een hele compilatie online te gooien.

Daarin één grote klaagzang van The Special One over blessures. Het doet ons een beetje denken aan Trump of die paars-witte pennenzak van Hein Vanhaezebrouck.