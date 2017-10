Start Sels ook in doel tegen Genk? "Ik blijf vechten voor een basisplaats"

Na nog geen drie minuten stond de 0-1 al op het bord. Mbappé dropte het leer door de benen van Sels. Daar kon de doelman misschien iets beter mee gedaan hebben. Nadien toonde Sels zich we met enkele puike reddingen. "De trainer maakte deze week als snel duidelijk dat ik zou spelen. Daar ben ik hem dankbaar voor", vertelt hij aan HLN.

Of hij zijn plaats in het doel tegen Genk zal behouden of af zal moeten staan aan Boeckx, is niet zeker. "Hoe het nu verder moet, zal nog moeten blijken. Ik blijf alleszins vechten voor een basisplaats", besluit de van Newcastle gehuurde doelman.